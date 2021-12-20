Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi - Haberler
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Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da çıkan yangında, bir evin yanındaki ahır ve samanlık yandı.

BOLU'da çıkan yangında, bir evin yanındaki ahır ve samanlık yandı. Ev sahibi Münevver Çırpan'ın (82) korkuyla izlediği yangını, ekipler eve sıçramadan söndürdü.

Yumrukaya köyü Çukur Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında, Münevver-Mehmet Çırpan çiftinin oğulları Metin Çırpan ile yaşadığı 2 katlı evin bitişiğindeki samanlık ve ahırda yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, köylülerin de yardımıyla ahırdaki 12 koyun dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri ahır ve samanlıktan yükselen alevlere müdahale etti. Yangını korkuyla izleyen Münevver Çırpan'ı, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın, eve sıçramadan söndürüldü, küle dönen ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.


Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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