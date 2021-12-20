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Son dakika... Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldüBOLU Bolu'da, içerisinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahır ve samanlık alev alev yandı.

BOLU (İHA) - Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü

BOLU Bolu'da, içerisinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahır ve samanlık alev alev yandı. Köylüler hayvanları yangından kurtarırken, alevler eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Yumrukaya köyü Çukur mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çırpan ve ailesinin yaşadığı 2 katlı apartmanın bahçesinde bulunan 12 küçükbaş hayvanın yaşadığı ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler, ahırda bulunan hayvanları kurtardıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü. Evde yaşayan Münevver Çırpan, alevlerin evlerine de sıçrayacağını düşünerek büyük korku yaşadı.

Son dakika... Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika... Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika... Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika... Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika... Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika... Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika... Ahır ve samanlığı küle çeviren yangın eve sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

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