Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
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Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu Sakarya'nın Karasu ilçesinde baraka ve ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde baraka ve ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan A.'ya ait olan baraka ve ahırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında ahır ve baraka kullanılamaz hale gelirken ahırda bulunan iki büyükbaş hayvan telef oldu. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi | Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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