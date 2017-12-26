Ahır ve Ağıl İnşaatlarına Yüzde 50 Hibe Desteği

Doğu Anadolu Projesi (DAP), kapsamında yer alan illerin hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi için yeni ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 hibe desteği verileceği bildirildi.



Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yeni ahır ve ağıl yapımı için yüzde 50 hibe desteği verileceği belirtildi.



1 Ocak'ta başlayacak başvuruların 31 Ocak'a kadar süreceği belirtilen açıklamada, "Yeni inşaat yaptıracak olan yatırımcıların başvuru belgeleri ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. İlçe müdürlüklerine yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Turkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan bireyler,tüzel kişiler başvuru yapabileceklerdir" denildi.



Açıklamada, "Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Bakanlık Turkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve anaç varlığı en az 10 baş, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 baş en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL