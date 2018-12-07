Ahır olarak kullanılan mağarada yangın çıktı

Çıkan yangında 1 çoban dumandan etkilendi, 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te ahır olarak kullanıldığı ileri sürülen bir mağarada yangın çıktı. Yangında bir çoban dumandan etkilenirken 100'e yakın hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi Nizamöldüren mevkisinde terk edilmiş taşocaklarının bulunduğu bölgede bulunan bir mağarada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mağara içerisinde bulunan Mahsun S. isimli çoban dumandan etkilenirken, yaklaşık 100 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.