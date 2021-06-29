Ahır inşaatı çöktü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahır inşaatı çöktü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

Ahır inşaatı çöktü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ahır inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ahır inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı. AFAD ekiplerinin koyun ve kuzuları kurtarma çalışması sürüyor.

Olay, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi, Sağırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ayır inşaatı çalışması sırasında inşaat bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif yaralanırken 150 küçükbaş hayvan göçük altında kadı. Göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı. Göçük altından kurtarılan kuzuların anneleri ile buluşma anı duygusal anlar yaşatırken, göçük altında nefessiz kalan kuzulara ise AFAD ekipleri elleriyle su içirdi.

Göçük altında kalan koyunları kurtarma çalışması sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Ahır inşaatı çöktü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Ahır inşaatı çöktü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Ahır inşaatı çöktü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Deniz olmayan Manisa'da boğulma olayları artınca Valilik harekete geçti
Deniz olmayan Manisa'da boğulma olayları artınca Valilik harekete geçti
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahreden ölüm! İş makinesi, ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti
Kahreden ölüm! İş makinesi, ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahır inşaatı çöktü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 19:54:58. #1.14#

title