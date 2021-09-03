Ahilik ve Altıneller Festivali dualarla başladı
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Ahilik ve Altıneller Festivali dualarla başladı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Ahilik ve Altıneller Festivali dualarla başladı Ahi Evran-ı Veli Yılı kutlanıyor Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850.

Ahilik ve Altıneller Festivali dualarla başladı

Ahi Evran-ı Veli Yılı kutlanıyor

DENİZLİ - Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evran-ı Veli Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali" dualarla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali" başladı. Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evran-ı Veli Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programın ilk etkinliği Kayıhan Pazaryeri'nde Ahi Pazar Duası ve esnaf ziyareti oldu.

"Ahilik bizim özümüz, kültürümüz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pazar duası ile güne başladıklarını vurgulayarak, Denizli'de uzun yıllardır Ahilik kültürü olduğunu söyledi. Ahiliğin en güçlü merkezlerinden birisinin Denizli olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu sene Ahi Evran Yılı olması hasebiyle daha geniş ve anlamlı organizasyonlar yapıldı. İnşallah bu çalışmalarla Ahiliğin ilkeleri olan dürüstlük, ahlak, kalite gibi birçok değer gelecek nesillerimize anlatılacak. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızı kültürel değerlerimizle buluşturacağız"

Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali'nin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Zolan, çok özel sanatçıların geleneksel el sanatlarını özel performanslarıyla sunacağını ve birçok etkinlik düzenleneceğini ifade ederek, "Festival şehrimizde ilk defa düzenleniyor. Bundan dolayı gayret eden, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı ecdattan gelen kültürel değerlerimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Geleneği yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Denizli Valisi Atik, Ahi Evran Yılı kutlamaları kapsamında Denizli'de güzel bir başlangıç yapmak istediklerini işaret ederek, "Ahilik kültürü Denizli'deki derin ticari faaliyetlerin anlamını bir kez daha ortaya koyuyor. Denizlimizin neden bir ticaret ve sermaye kenti olduğunu çok çok daha iyi anlıyoruz. Ahilik teşkilatı sayesinde, geçmişten getirmiş olduğumuz değerler sayesinde dürüst esnaflık, helal kazanç üzerine kurulmuş bir anlayışla bugün çok şükür Denizlimiz Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir yer edinmektedir. Biz bu geleneği yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Ahilik ve Altıneller Festivali dualarla başladı
Ahilik ve Altıneller Festivali dualarla başladı
Ahilik ve Altıneller Festivali dualarla başladı
Ahilik ve Altıneller Festivali dualarla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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