"Ahilik teşkilatından sosyal kooperatifçiliğe" projesi

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü ve Şeyh Edebali Üniversitesince hazırlanan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen "Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in ticaret hayatına ilişkin yeniden bir yapılanma içerisine gireceklerini anlatarak, esnafların da yer alacağı eğitimler düzenleyeceklerini söyledi.

Bilecik'in butik bir il olmasından dolayı herkese ulaşılabileceğini ifade eden Şentürk, "Bilecik ve ilçelerinin kendine özgü artıları, değerleri var. İşte bizim bunların farkındalığını artırmalıyız." dedi.

Esnaflarla bağlarını güçlendirmeleri gerektiğini ifade eden Şentürk, şunları söyledi:

"Belediyelerimiz ve kurumlarımızla bunu yapabilmek için sahada olacağız. Esnafımız ile konuşacağız, onlar da gelip gidecekler. Bakacağız ne yapıyoruz? Yanlış yapılıyorsa tepkimizi koyacağız. Doğru işlerde de iltifatımızı esirgemeyeceğiz, gerekirse ödüllendireceğiz. 5 ayrı eğitim programında 3'er günlük eğitimler olacak. Hepsi ayrı birimde yapılacak, esnafa dönük kapsamlı bir çalışma olacak."

Toplantıda konuşan Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ise, projeyle, bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilik kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Balta, proje kapsamında Bilecik genelinde sosyal kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ile ortakların ihtiyaçlarının karşılanması, ortakların ekonomik ve sosyal refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Program, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi eski müdürü Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan'ın ahilik hakkında yaptığı konuşmayla sona erdi.

Kaynak: AA