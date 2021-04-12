Ahilik kültürü ile milli üretim hareketi iş birliği protokolü imzalandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu arasında ahilik kültürü ile milli üretim hareketi iş birliği protokolü imzalandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu arasında ahilik kültürü ile milli üretim hareketi iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, gereksinim duyulan nitelikli insan gücü oluşturulmasına ilişkin teknoloji, donanım, insan kaynağı, Ar-Ge, üretim ve benzeri odaklı konular ve ahilik kültürü ile ilgili çalışmaların çok boyutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlayacak.

MÜSİAD genel merkezindeki protokol imza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan'ın yanı sıra ilgili yönetim kurulu üyeleri, komite başkanları, meclis üyeleri ve okul müdürleri de katıldı.

Protokolün kapsamı; okullarda verilen eğitim-öğretim programlarının ahilik kültürünü kapsayacak şekilde yenilenmesi, ahilik kültürünün ders içeriği olarak sunulması için müfredat hazırlanması ve bu eğitim için gerekli materyallerin hazırlanarak bakanlığa sunulması olarak belirlendi.

Protokol kapsamında, okullarda öğretmen ve öğrencilere ahilik kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, tarafların birbirlerinin faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde desteklemesi, kurumların mesleki eğitim çerçevesinde ortaklaşa her türlü bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalara imza atması, projeler geliştirilmesi amacıyla birlikte faaliyetler gerçekleştirilmesi gibi konulara ilişkin karar alındı.

10 yıl boyunca geçerli olacak iş birliği kapsamına giren mesleki ve teknik eğitim kurumları Beşiktaş İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esenler Mesleki Eğitim Merkezi, Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Üsküdar Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlendi.

10 yıllık bir süreyi kapsayan protokol kapsamında mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi etkinliklerle hizmet içi eğitim ve çalıştaylar da düzenlenecek. Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde taraflarca gerek görülmesi ve mutabık kalınması halinde değişiklik ve ilaveler yapılabilecek.

"Mesleki eğitimde ahilik kültürü çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, mesleki eğitimde ahilik kültürünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"MÜSİAD'la imzalanan iş birliği protokolü; nitelikli mesleki eğitimin, atölye ve laboratuvar kurulumu ve donatımının gönüllülük esaslı olarak gelişmesine katkıda bulunacaktır. Mesleki eğitimde üreten okullar anlayışıyla eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar güçlü yarınlarımız açısından çok önemli. Ahilik kültürünü içine alan çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi ve eğitim materyallerinin hazırlanması sürecinin çıktıları hakikaten başlı başına büyük bir kazanım olacak. Bugün kökleri Anadolu'nun ahilik kültürü ve bilinci ile derinleşen, eğitime ve insan gücüne daha fazla yatırım yapılması için çalışan MÜSİAD ve Eğitime Destek Platformu ile imzaladığımız iş birliği protokolünün, iki kurumun yürüttüğü faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağını ümit ediyor ve bu açıdan son derece önemsiyoruz."

"Gençlerimizi, kıymetli birer maden gibi işleyerek parıldamalarını sağlamak zorundayız"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da memleket meselesi olan mesleki eğitime her zaman desteğe hazır olduklarını belirterek, "Atalarımızdan miras aldığımız kadim kültürü tüm dünyaya yaymak amacıyla MÜSİAD olarak yılmadan ve inançla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu mayasıyla yetişen gençlerin, daha iyi bir dünyaya öncülük edebileceğini aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim kurumlarımızın eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve iş başında eğitimlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktan memnun olduğumuzu belirtmeliyim. Gençlerimizi, kıymetli birer maden gibi işleyerek parıldamalarını sağlamak zorundayız. Bunun için işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarını gerçek üretim ortamlarında yaptırmak gerekiyor. İnanıyoruz ki donanımları ve başarılarıyla ülkemizi parlatacak olan gençlerimizdir.

MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana her fırsatta eğitimin önemini vurguladık. Bugün dünyaca tanınan, önemli başarılara imza atan mühendislerimiz, doktorlarımız, bilim insanlarımız var. Biliyoruz ki bu ülkenin mayası, nicelerini yetiştirecek güce sahip. Biz her adımımızı bu inançla atıyoruz. Türkiye'mize, gençlerimize, pırıl pırıl çocuklarımıza çok güveniyoruz. Ahilik kültürü ile milli üretim hareketi iş birliği protokolünün üreten Türkiye yolunda güçlü yarınlar için hayırlı olmasını diliyorum."

"Protokolün, teknik eğitime yönelik yapılacak olan mesleki faaliyet ve projelere katkısı büyük olacak"

Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan ise protokolün amaç ve çerçevesinin çok kapsamlı olduğunu belirterek, protokol kapsamında mesleki eğitim kurumlarında atölye/laboratuvarlar kurulmasının desteklenmesinin başlı başına önem arz ettiğini vurguladı.

Turan, "Ahilik kültürü ile şekillendirilmiş, teklifi yapılacak müfredat hazırlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, eğitim içeriklerinin hazırlanması, staj imkanlarının oluşturulması önemli. Protokolün, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve teknik eğitime yönelik yapılacak olan mesleki faaliyet ve projelere katkısı büyük olacaktır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD İşgücü Planlama ve Mesleki Teknik Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er, "İnanıyoruz ki bugün burada imzalanan iş birliği protokolü, gençlerimizin ahilik kültürü içerisinde, milli bir anlayış ile yetişmesine katkı sağlayacak ve iş dünyasının aradığı meslek erbabı ahlaklı gençler yetiştirilmesinde önemli rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız