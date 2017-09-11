Ahilik Haftasında Kitap Günleri Düzenlenecek
Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kentte Ahilik Haftası süresince kitap günleri düzenlenecek.
Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kentte Ahilik Haftası süresince kitap günleri düzenlenecek.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yazılı açıklamasında, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 18-24 Eylül'de Kırşehirli okurların ünlü yazarlar, kitaplar ve yayın evleriyle buluşacağını belirtti.
Ahi Evran Külliyesinde yapılacak kitap günlerinde imza günü ve söyleşilerin de düzenleneceğini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:
"Ahilik Haftası kutlamaları her zamankinden çok daha farklı olacak çünkü Ahi Evran Külliyesinde çok büyük bir kitap günleri gerçekleştireceğiz. Fuarımıza Türkiye'nin en iyi yayın evlerini ve seçkin yazarlarımızı davet ettik. Sinan Yağmur, Nurullah Genç, Melih Tuğtay, Talha Uğurluel, Hasan Ali Toptaş, Senai Demirci, Hatice Kübra Tongar, Ahmet Şimşirgil, Mehmet Ali Bulut, Erhan Altunay, Şermin Çarkacı, Hayati İnanç, Kahraman Tazeoğlu gibi yazarlar ve Azerbaycan'dan Anar Rızayev, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'da bu etkinliğimize katılarak söyleşi ve imza günü düzenleyecekler. Konferanslar, söyleşiler ve imza etkinlikleriyle Kırşehir dopdolu bir kültür haftası yaşayacak."