AHİLİK HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Sobacılar Çarşısı yanında yapılan Antalya Ayakkabıcılar Çarşısı, 34. Ahilik Haftası etkinlik açılışına ev sahipliği yaptı.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı Ahilik Haftası etkinliklerinin ev sahipliğini ise AESOB Başkanı Adlıhan Dere yaptı.

Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda düzenlenen tören, protokol konuşmalarıyla başladı. Antalya'da faaliyet gösteren esnaf ve zanaatkarlar adına konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ahiliğin nereden geldiğini, nasıl bir kültür olduğunu anlattı. Dere, "2021 yılı Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu ilanı esnaf ve zanaatkarı memnun etmiştir. Ahi Evran yılında bu yılın kalfası olarak seçtiğimiz torna kalfası Ali Korkmaz, Türkiye'de de yılın kalfası seçildi. Selçuklulardan, günümüze getirilen Ahilik teşkilatı güçlü devlet yapılanmasının içinde yer almıştır. Ahiler, toplumu birleştiren, kaynaştıran değerlerin uygulanması, toplumsal denetim mekanizmasının işletilmesinde önemli görevler almıştır. Ahilik milletimizin Anadolu'ya vurulan mührüdür" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Ahi Evran ve bugüne kadar yaşatan herkese teşekkür etmeyi borç biliyorum. Ticari ahlaktan tutunuz cömertlik, yardımseverlik, kardeşliği her şeyi içinde barındıran ve esnafımıza yol gösteren Ahi Evran sayesinde gelecek nesillere aktaracağız. Pandemi süreci birinci derecede esnafı vurdu. Biz de elimizden geldiğince tüm kurum ve kuruluşlarla esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Ülkemizde, pandemi dışında da sel, afetler, yangınlar yaşadık. Tüm esnafımızın Ahilik Haftasını kutluyorum" dedi.

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, ahiliğin kardeşlik, cömertlik anlamına geldiğini, birlik ve beraberliğin karşılıklı sevgi ve saygıya dayandığı bir yapılanma olduğunu söyledi.

YILIN AHİSİNE, KALFA VE ÇIRAĞINA PLAKET

Konuşmaların ardından yılın ahisi olarak seçilen 81 yaşındaki Osman Kaya'ya kaftan giydirildi. Ardından yılın kalfası olarak seçilen 18 yaşındaki tornacı Ali Korkmaz ve mobilyacı çırağı 16 yaşındaki Metin Can Arslan da plaketini aldı.