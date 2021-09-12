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Ahilik Haftası'na doğru

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Ahilik Haftası'na doğru

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ilık, mesajında, ahiliğin kardeşlik, yiğitlik, cömertlik, dürüstlük, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olduğunu belirtti.

Türk İslam tarihinde ahiliğin önemli bir yeri bulunduğunu aktaran Ilık, Anadolu'dan neşet eden ancak tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri içinde barındırdığını kaydetti.

Modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavramın ahilik teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirildiğini ifade eden Ilık, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'daki Türk kültürünün birlik ve dayanışmanın sembolü olan ahilik, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır. Ahilik, halka dönük bir kurumdur. Ahiler, kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan, mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arayan kişilerdir. 'Müşteri her zaman haklıdır' sözü de bu anlayışın eseri olarak dilimize yerleşmiştir. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları ahilik kültürüdür. Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum."

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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