Ahilik Haftası Kutlamaları Neşet Ertaş türküleriyle şenlendi

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde Neşet Ertaş türküleri seslendirildi.

Cacabey Meydanı'ndaki konserde, mahalli sanatçıların oluşturduğu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyeleri konser verdi.

Topluluk üyesi sanatçılar, Neşet Ertaş'ın "Şirin Kırşehir", "Yalan Dünya", "Gönül Dağı" "Neredesin Sen" gibi sevilen türküleriyle bozlaklarını seslendirdi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü alan Adem Göçer de konsere davuluyla eşlik etti.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, konserin sonunda sanatçılara hediye takdim etti.