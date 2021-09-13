Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi - Haberler
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Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

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Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

Kayseri Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından, Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından, Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Ahilik Haftası Kutlama Komitesince gerçekleştirilen törende Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Gerçekleştirilen programa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ticaret İl Müdür Alaattin Fırat, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Erkan ile oda başkanları katıldı. Program, çelenk sunumunun ardından okunan İstiklal Marşı ile son buldu.

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi çelenk sunma töreninin ardından Kayseri Valiliğini ziyaret ederek, Vali Şehmus Günaydın ile görüştü. Ahilik Haftası etkinlikleri daha sonra Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nde devam etti. Burada düzenlenen programın açılışında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Erkan; "Ahilik, 13. yüzyılda kökleri bir taraftan Orta Asya Türk kültürüne diğer taraftan da İslam medeniyetine dayanan İç Anadolu merkezi olarak kurulmuş, daha sonra bütün Anadolu'ya yayılmış ve Türklerin Anadolu'da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türklere özgü bir kuruluş olarak ortaya çıkmış olan ahilik, sadece iktisadi hayatı yönünden yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan Türk Milleti'ne has sosyoekonomik bir sistemdir" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanvekili Mehmet İştahlı ise ahiliğin dünyada benzeri olmayan bir model olduğunu aktararak; "Bu yıl 34.'sünü gerçekleştirdiğimiz Ahilik Haftası'nın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Günümüzde de esnaf ve zanaatkarlarımız; daima devletinin ve milletinin yanında yer almış, toplumsal paylaşımın ve barışın temsilcileri olmuşlardır. Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü kılabilir, genç nesillere ne kadar güçlü atabilirsek geleceğimize de o derece güvenle bakabileceğimizi düşünüyorum. Ahilik; zanaat ve ilmin ahlakla yoğurulduğu, zanaat ve ticaret gibi dünyevi işlerin Hakkın rızasına ve Kur'an ahlakına uygun biçimde yürütüldüğü, dünyada benzeri olmayan bir iktisadi ve sosyal modeldir" ifadelerini kullandı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan da konuşmasında ahiliğin önemini vurguladı. Başkan Büyükkılıç ise ahiliğin önemini aktararak, belediye olarak esnaf ve sanatkarın her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen Ali Yüksel'e kaftan giydirildi. Etkinlik, şed kuşatma töreni ve ahi helvası dağıtımıyla devam etti. - KAYSERİ

Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

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Haber: Ahilik haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi - Haberler
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