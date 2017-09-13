Ahilik Haftası Kutlamaları Başlıyor

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB) geleneksel olarak sürdürülen Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarının 24. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'yun himayelerinde 19 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.



ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, bu yıl 24. gerçekleştirilecek Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarına yoğun katılımın sağlanması ve esnaf sanatkarların birlik ve beraberliğinin gözler önüne serilmesi amacıyla Tarsus'ta kurulu esnaf odası başkanlarıyla bir araya geldi. Buluşmada birlik Başkanı Talat Dinçer Ahilik Haftası'nın önemine değindi. Dinçer, "Bizim atalarımız ahilikle modernlik oluşturmuşlardır. Deyim yerindeyse ahilik Türklerin Rönesansıdır. Ahiliği Anadolu'da kuran Ahi Evran-ı Veli'dir. Ahiliğin manevi başkenti Kırşehir'dir. Ahilik yalnız esnaf sanatkarlarımız arasında örgütlenme değil, aynı zamanda toplumsal düzeni kurma ve sağlam zeminlere oturtma görevi vardır. Bu yapılanma, bir toplumun devlet olabilme yeterliliğinin göstergelerinden biridir. Öyle ki modern dünyanın bugün dahi örnekleme yapabileceği geçerli sistematiği bulunmaktadır. Bugün Almanya'nın mesleki eğitim sisteminin temelini Ahilik oluşturmaktadır. Ahilik, esnaf ve sanatkarlarının birliğini, çalışma düzenini oluşturan, sosyo-ekonomik bir Türk kurumudur" dedi.



Ahiliğin kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ve ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi olduğunu vurgulayan Dinçer, "Ahiliğin ortaya koyduğu temel ilke ve prensipler yüzyıllar boyunca esnaf ve sanatkarlar ile Anadolu insanı için şaşmaz bir ölçü ve kılavuzdur. Ahilik anlayışının temelinde insan vardır. Ticari ve toplumsal hayatta iş ve meslek hayatında dürüstlük, güvenilirlik, herkesin hak ve hukukuna saygı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olmak ahiliğin en önemli kurallarıdır. Günümüz sosyal ve ticari hayatını düzenleyen birçok kural aslen ahilik kültüründen izler taşımaktadır" diye konuştu.



Bu yıl 19 Eylül Salı günü Ulu Cami Meydanı'nda Saat 10.00 da gerçekleştirilecek Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ve bürokratların onurlandıracağını ifade eden Dinçer, tüm oda başkanları, yönetim ve denetim kurulları ile esnaf sanatkarların kutlamalara katılım göstermesini istedi. Dinçer, "Güzel ülkemiz hassas günlerden geçiyor. Bu bağlamda gün, esnaf ve sanatkarlarımızın ve milletimizin birliğini, dirliğini, beraberliğini ve kardeşliğini gözler önüne serme, devletimize, milletimize sahip çıkma günüdür. Bu anlamda Ahilik ruhunu canlı tutabilmek ve yaşatabilmek büyük önem taşımaktadır. Ben Tarsus'tan Anamur'a, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın bu davete olumlu yanıt vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN