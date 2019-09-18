18.09.2019 15:36

Gümüşhane'de "Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında vatandaşlara pilav ve kavurma ikram edildi.

Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde bir araya gelen ahilik komitesi üyeleri, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Gümüşhane Valisi Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, yılın ahisi seçilen Lütfullah Gürses, yılın kalfası seçilen Mustafa Demet, yılın çırağı seçilen Furkan Gürses'e kaftan giydirerek plaket verdi.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Kamuran Taşbilek, ahiliğin Türk kültür ve geleneğinde çok özel anlamı olduğunu söyledi.

Ahiliğin esnafın birlikteliği, beraberliği, kaynaşması, kültürünü öne çıkaran, esnafın okulu olan bir kavram olduğunun altını çizen Taşbilek, şunları kaydetti:

"Bu da Ahi Evran'dan itibaren ülkemizde, milletimizin esnaflık geleneğinde çok özel bir anlam ifade etmektedir. Bunun yansıması olarak Gümüşhane'mizde de çok değerli esnafımızı o gelenekten gelen ve o terbiye ile yetişen, temayüz ettiği bütün esnafımızca ve bütün ilimizce kabul edilen arkadaşlarımızı makamımızda misafir etmenin onurunu yaşıyoruz. Kendilerine bugüne kadarki esnaflık terbiyelerinden, esnaflık çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ahilik haftamızın Gümüşhane'mize ve bütün ülkemize, milletimize ve esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Valilikteki törenin ardından ahilik komitesi üyeleri esnaf ziyareti yaparak Fatih Parkı'na geldi.

Burada protokol üyeleri ve esnaf, vatandaşlara pilav ve kavurma ikramı yaptı.

Kaynak: AA