Ahilik Haftası Kutlamaları

17.09.2019 16:45

Afyonkarahisar'da ahilik Haftası kutlamalarında yılın ahisi seçilen Ali İhsan Altıntaş ahilik kaftanı giydi.

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (ESOB) düzenlenen törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, şunları söyledi:

"İnsanlığı daha ileriye götüren, iyi insan, üreten insan, millete faydalı olan, etrafına güven veren insan kavramını oluşturmaya yönelik olan bu ahilik kavramı mutlaka devam etmelidir. Bu anlayışı da sonuna kadar savunmalıyız. Bu anlayış Osmanlı'nın yükselmesinden tutun, 600 yıl hüküm sürmesinde etkili olan bir sistemdir ahilik."

Programda konuşan ESOB Başkanı Aldülkadir Konak, ahilik geleneğinin yüzyıllardır süre gelen bir toplumsal örgüt olduğunu belirtti.

Vali Konak, "Ahilik teşkilatının vizyonu hep birlikte hedefe yürümek mantığına dayanır. Bu vizyon örgütü ileriye yönelten, yol gösterici bir ışıktır. Ahiler önce kendileri mükemmel olmalıdır. Önce kendine çeki düzen vermelidir ki, güvenilir olmalı, hizmet vermelidir." dedi.

Belediye Başkan Vekili Süleyman Kakakuş da konuşmasında esnafın daha iyi şartlara gelmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen Ali İhsan Altıntaş'a, Ahilikten sonra iş insanı olan İsmail Ünal Turunç'a, Yılın Kalfası Hamdi Mahmut Doğru'ya ve Yılın Çırağı Osman Yaşadı ile esnaf odaların belirlediği yılın ahilerine ödülleri verildi.

Tören gelen konuklara ahi pilavı ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA