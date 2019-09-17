Ahilik Haftası kutlamaları

17.09.2019 15:16

Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa Tarihi Gümrük Hanı'ndaki törende esnafın dua etmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince temsili "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, ahiliğin sadece mesleki dayanışmayı ve birlikteliği amaçlayan bir teşkilat olmadığını belirterek, ahiliğin asırlarca Anadolu ticaretinde kalite ve estetiğin tek adresi olduğunu söyledi.

Bu yıl Ahilik Haftası'nın 32. yılının kutlandığını belirten Erin, şöyle konuştu:

"Savaş dönemlerinde bu teşkilatın mensupları, ordumuz ve askerimizle birlikte büyük mücadeleler ortaya koymuş. Osmanlı imparatorluğunun ve Selçuklu'nun güçlenmesinde ve büyümesinde büyük zaferler elde edilmesinde Ahilik teşkilatının büyük faydaları vardır. Ahilik teşkilatının güçlenmesi bizim atalarımızın kurduğu imparatorlukların ve devletlerin güçlenmesiyle paralellik arz eder. Ne zaman ki devlet zayıfladı aynı zamanda Ahilik teşkilatının da zayıfladığı ve dağılmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Güçlü bir Ahilik teşkilatı güçlü bir devletle yaşamıştır. Buna yöneticiler olarak çok dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ne zaman ahilik yozlaşmaya gitmiş bununla birlikte devletin de zayıfladığı görülmüştür."

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay da Ahiliğin, toprakları vatan eden ürünleri sanata dönüştüren, davranışları edeple süsleyen, alın terini onura tebdil eden bir ruh olduğunu söyledi.

Ahiliğin tarih boyunca bir çok mesleğe çok önemli etkisi olduğunu anlatan Bakay, " Ecdadımızın altı asır boyunca üç kıtada hükümran olmasıyla sağlayan ahilik, tarihi boyunca askerin kılıcı, alimin kalemi ve sultanın fermanı kadar önemli ve etkili bir güç olmuştur. Ahilik büyük medeniyet çınarımıza can suyu olmuştur. Fetihlerin kalıcılığı ahilerin erdemli davranışları sayesinde sağlanmıştır." dedi.

"Şed Kuşatma" törenin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

Malatya

Malatya'da, 32. Ahilik Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Ahilik Haftası kapsamında Atatürk Caddesi'nde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program daha sonra Battalgazi Belediyesi binasındaki konferans salonunda devam etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca Ahilik teşkilatının ticaret ahlakına yön verdiğini hatırlattı.

Ahiliğin dürüstlük, sevgi, dostluk, yardımlaşmanın ve hoşgörünün sanat ile birleşimi olduğunu anlatan Baruş, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Ahilik, işçinin, üretenin, namuslu kazancın ve adaletin simgesi olmuştur. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu şehirlerinin önemli bir kısmında esnaf ve zanaatkar topluluklarının bir araya geldiği Ahilik teşkilatı fütüvvet anlayışı üzerine inşa edilmiştir. "

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise esnafın dürüstlüğün simgesi olduğunu anlatarak, "Esnaflar toplumun temel taşıdır. Özellikle Ahi Evran'ın öğretilerini hepimizin kabul etmesi ve uygulaması gerekiyor. Ahi Evran'ın 'ahinin kapısı, sofrası açık olacak' diyor. Bütün esnaflarımız bunlara dikkat eder. " şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından yılın Ahisi seçilen Mehmet Çanak, şed kuşandı.

Programa İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, esnaf ve sanatkarlar ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Baruş, Çalık ve Keskin belediye binası önünde vatandaşlara aşure ikram etti.

Kilis

Kilis'te, "Ahilik Haftası" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

Törende konuşan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Memiler, zanaatın, ticaretin ve mesleğin güzel ahlakla ve doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskiye uzanan bir gelenek olduğunu söyledi.

Ahilik teşkilatının o dönemde siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı kurulup şekillendirildiğini ifade eden Memiler, Ahilik Haftası'nı kutladı.

Etkinliğe, Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkan Vekili Fatih Yalçın, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Program katılımcılara lokma tatlısı ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA