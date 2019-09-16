"Ahilik Haftası" kutlamaları

16.09.2019 14:02

"Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı", Ağrı'da düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Abide Meydanı önünde başlayan kutlama programı, Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ESOB) Başkanı Hayati Aydemir'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, protokoldekilerin günün anlam ve önemine dair konuşmalarıyla sona erdi.

Eski Van Caddesi'nde devam eden kutlama programında ise Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın vatandaşlara ahilik pilavı dağıttı.

Kaynak: AA