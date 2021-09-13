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Ahilik Haftası, Kayseri'de kutlandı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Ahilik Haftası, Kayseri'de kutlandı

Kayseri'de Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kayseri'de Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi yanında gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları programına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan başkanlığındaki Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri, yılın ahisi seçilen Ali Yüksel ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran'ın insanlığa mal olmuş bir değer olduğunu vurguladı.

Kayseri denilince 50 bine yakın esnafın akla geldiğini belirten Büyükkılıç, "Ahilik teşkilatındaki en önemli vasıf iş ahlakı ve dürüstlüktür. İş ahlakı bu işin olmazsa olmazı. Ahi Evran yolunda giden, Ahilik teşkilatının öğretisiyle bezenen, esnaf kardeşler topluluğuyuz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, kentte Kovid-19 vaka sayısının arttığına da dikkati çekerek, herkese aşı olması tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından program şed kuşatma töreni ile sona erdi.

Ahilik Haftası, Kayseri'de kutlandı

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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