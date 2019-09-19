Ahilik Haftası, kapsamında yöresel lezzetler yarıştı

19.09.2019 09:39

Kırşehir merkezli düzenlenen 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Yöresel Yemek' yarışması yapıldı.



32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen ve yöresel lezzetlerin yarıştığı yarışmada Vali İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından dereceye yapan aşçılara ödül verildi.



Ağalar Konağında düzenlenen yarışmada 1. olanlara ödüllerini verdikten sonra bir konuşan Vali İbrahim Akın, "Ahiliğin başkenti Kırşehir'de Ahilik kültürünü ve geleneklerini yaşatmak üzere her yıl Ahilik Haftası kutlamaları düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi. Kırşehir, zengin yemek kültürüne sahiptir"dedi.



Yemek Yarışmasında; Ahi sofrası tatlı kategorisinde Ceviz Tatlısı ile Emsal Mert, Kırşehir Yöresel Et Yemekleri kategorisinde Çullama ile Hayriye Değer, Kırşehir yöresine ait Hamur İşleri ve Tatlılar kategorisinde ise Sütlü Kabak ile Seda Genç birinci oldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA