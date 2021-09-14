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Ahilik Haftası İzmir'de törenlerle kutlandı

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Ekonomi
Ahilik Haftası İzmir'de törenlerle kutlandı

İzmir'de "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ev sahipliğinde tören düzenlendi.

İzmir'de "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ev sahipliğinde tören düzenlendi.

Tören öncesinde İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra Birlik Plaza'da tören yapıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, ahiliğin kardeşlik anlamına geldiğini söyledi.

Devletin esnafa verdiği destekleri hatırlatan Köşger, "Kötü günler geride kaldı. Önümüzdeki günler daha güzel gelecek. Bize verilen vazife her ne ise onu en iyi şekilde yapmalıyız. Ahilik kültürünün de prensibi zaten budur. Her birimiz işimizi en iyi şekilde yaparsak geleceğimizin çok parlak olacağına inanıyorum." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ahiliğin Türk tarihi için önemini vurguladı. Ahiliğin temsilcilerinin bugün esnaflar olduğunu aktaran Dervişoğlu, "Bu toprakların vatan olması ve sürdürülmesinin yegane temsilcileri sizlersiniz. Sizler Türk toplumumun kahramanlarısınız." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ahiliğin çok özgün bir ekonomik model olduğunu ifade etti.

Esnafın refahının kendileri için en temel önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Soyer, "Biz esnafın toplumun harcı olduğunu biliyoruz. Eğer o harç zayıflarsa toplum çöker bu nedenle bir nezaket bir siyaset gereği değil tam tersine, bu toplumun huzuru ve geleceği için İzmir Büyükşehir Belediyesi esnafımızla el ele olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, ahiliğin toplum için büyük önem taşıdığını vurguladı. Mutlu, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edildiğini de hatırlattı.

Tören sonunda "şed kuşanma" töreni yapıldı. Yılın ahisine, kalfasına ve çırağına geleneksel kıyafetleri Vali Köşger ve protokol üyeleri tarafından giydirildi.

Programa MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve esnaf dernekleri başkanları katıldı.

Ahilik Haftası İzmir'de törenlerle kutlandı

Ahilik Haftası İzmir'de törenlerle kutlandı

Ahilik Haftası İzmir'de törenlerle kutlandı

Ahilik Haftası İzmir'de törenlerle kutlandı

AA / Tezcan Ekizler - Ekonomi Haberleri

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