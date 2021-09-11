Ahilik Haftası etkinlikleri 13 Eylül'de başlayacak

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, 13-19 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası etkinlikleri için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Alişan, yaptığı açıklamada, 13 Eylül'de başlayacak etkinliklerin il gününde Ağa Cami önünden mehter marşları eşliğinde Kent Meydanı'na yürüyüş yapılacağını belirtti.

Alişan, buradaki törenin ardından meydanda kurulan stantlarda yaşıysan ve yaşatılması gereken mesleklerin sergilendiği etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ahilik teşkilatının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Alişan, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.