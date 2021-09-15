Ahilik Haftası Düzenlenen Törenle Kutlandı

Ahilik Haftası dolayısıyla, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kars Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlik Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende; Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ve Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, günü anlam ve önemini anlatan birer konuşma yaptı. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Cüneyt İpteş, 'Anadolu'da iktisadi düşünce ve Ahilik" konulu konferans verdi.

Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu'da konuşmasında Ahi Evran-ı Veli'nin "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" anlayışı çerçevesinde esnaf teşkilatlanması olan Ahilik müessesesini kurulduğunu belirterek, Ahiliğin, üretim ve alışverişi bir kar sağlama faaliyetinden öte bir maneviyat imtihanı olarak gördüğünü vurguladı.

Ahilik kültürü ve felsefesinin; insanı esas alan, insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas aldığını belirten Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu: "Bu insani değerler de toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak kabul edilmiştir.

Ahilik kültür ve felsefesinde, toplumun refahı ve sosyal sorumluluk önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiş ve bu bağlamda yeterli ve kaliteli mal ve hizmet üretimi teşvik edilmiştir. Ayrıca; mal ve hizmet üretiminde kaliteyi yükseltmede, üretici ve sanatkarlar arasında dayanışma, işbirliği ve etkileşimi artırmada önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Anadolu'ya özgü bir kurum olan Ahilik kurumunu meydana getiren milletimiz, o dönemde birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve insan sevgisini esas alan bir anlayışla, bir çatı altında birlikte yaşayabilmeyi, iş ve meslek sahibi olabilmeyi öğretmişlerdir.

Ahiliğin oluşturduğu köklü dayanışma geleneği, ecdadımızın dünya medeniyetlerinin beşiği Anadolu'yu yurt yapmasına büyük katkı sunarken, aziz milletimizin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı tüm zorluklarla başa çıkabilmesi kabiliyetinin de temel dayanaklarından birisini olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün baktığımızda; günümüz dünyasında halen tartışılan toplam kalite yönetimi, tüketici hakları, sivilleşme ve kadın hakları gibi insani değerler, 13'üncü yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından "Ahilik Vizyonu" olarak uygulanmış ve diğer ülkelere de örnek olmuştur.

Bugün, toplumda ahilik geleneğini yani; saygı, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma duygularını yerleştirirsek eğitimimiz daha farklı, yaşantımız daha düzgün hale gelecektir. Fakir fukaranın, yetimin, engellinin yani toplumu oluşturan dezavantajlı bireylerin de halinden anlayan bir yapı oluşacaktır. Maalesef günümüzde zaman zaman yaşadığımız gibi toplumu etkileyen bir krizle karşı karşıya kalındığında stoklama olmayacak, gereksiz fiyat artışlarına gidilmeyecek, dolayısıyla ekonomik istikrar bozulmayacaktır.

Sonuç olarak; ahiliği geçmişten gelen bir gelenek olarak kabul edip, sadece Ahilik Haftası'nda kutlamaktan ziyade; ailesine, çevresine, vatanına, milletine ve dünyaya yararlı bir nesil yetiştirebilmemiz için iyiyi, doğruyu, güzeli, barışı, kardeşliği, birlik-beraberliği benimsemiş olan ahilik sisteminden, günün şartları doğrultusunda en iyi şekilde faydalanılmasının bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. " şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliklerde; şehrin ahisi Kazim Demirbaş ve ahi adayları Öztürk Gençler ve Hüseyin Ayağ'a kuşakları Vali vekili Mehmet Zahir Doğu tarafından bağlandı. Şehrin kalfası Ali Haydar Oğul ve ahi adayları İsmail Dilaver ve Doğan Adikti'ye kuşakları İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek tarafından, ilin çırağı Can Uşar'a ve çırak adayları Kağan Birdal ve Emre Kırtay'a kuşakları Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün tarafından bağlandı. Plaket ve hediyeler verildi.

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