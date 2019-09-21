Ahilik Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu

Ahilik Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu

Ahilik Haftası dolayısıyla Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü tarafından mevlit okutuldu.

21.09.2019 12:14
Ahilik Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu

Ahilik Haftası dolayısıyla Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü tarafından mevlit okutuldu.


Bilecik Şeyh Edebali Türbesi Orhangazi Camisinde Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından ebediyete intikal eden esnafların ruhuna mevlid-i şerif okutuldu. Mevlid-i şerif okunmasının ardından Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından vatandaşlara Ahi pilavı ikram edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et