Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa 'siftah parası' bıraktı - Haberler
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Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa "siftah parası" bıraktı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa

Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanlığı, Ahilik Haftası kapsamında esnafa siftah parasını sembolize eden 1 liranın olduğu zarf bıraktı.

MANİSA (AA) - Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanlığı, Ahilik Haftası kapsamında esnafa siftah parasını sembolize eden 1 liranın olduğu zarf bıraktı.

İl Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, AA muhabirine, hafta dolayısıyla siftah bırakma etkinliğini 2 yıldır devam ettirdiklerini belirtti.

Kentteki esnaf kültürünün çok eski olduğunu vurgulayan Akçay, her zaman esnafla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Bakkal dükkanı işleten Alim Keyf ile kahvehaneci Kudret Aydemir, kapılarına zarf bırakan gençlere teşekkür etti.

Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa siftah parası bıraktı

Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa siftah parası bıraktı

Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa siftah parası bıraktı

Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa siftah parası bıraktı

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa 'siftah parası' bıraktı - Haberler
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