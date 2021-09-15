Ahilik Haftası, Amasya'da kutlandı

Amasya'da 34. Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ahiliği anlatan tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin Anadolu'da varlığını yüzyıllardır sürdüren, din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin herkese eşit muameleyi öngören köklü geleneklerden biri olduğunu söyledi.

Ahiliğin sadece Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir kültür ve anlayış olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi öğütlemesi bakımından da bir manevi terbiye ocağıdır. Türk toplumu, bugün pek çok toplumun yokluğunu hissettiği bu değerleri yüzyıllar boyunca yaşatmıştır. Ahilik, üretim ve alışverişi bir kar sağlama faaliyetinden öte bir maneviyat imtihanı olarak görmüştür. Muhtevasındaki sürekli eğitim, çalışkanlık, kanaat, dürüstlük ve şükür gibi değerlere bağlı kalan ahilik teşkilatı, istikrarlı şekilde günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Ahilik bir esnaf teşkilatlanması olmasının yanı sıra benimsediği ahlaki ve felsefi ilkelerle toplum arasında köklü dayanışma geleneğinin oluşmasına da büyük katkı sağlamıştır."

Türkiye'de son 18 yılda dönüşüm ve gelişim yaşandığını, bu gelişmelerin esnaf ve sanatkarlara da pek çok olumlu yansımasının olduğunu aktaran Masatlı, "Esnafımıza sağlanan düşük faizli ve uzun vadeli krediler, özellikle salgın sürecinde ciroları düşen işletmelere sağlanan hibe ve kira destekleri, yeni iş kurmak isteyenlere KOSGEB tarafından sağlanan proje bazlı destekler, gelişmekte olan bölgelerimizde uygulanan sigorta prim desteği bu uygulamaların yalnızca birkaçıdır. Devletimizin bu ve bunun gibi destekleri ile üretimi, sanayi sektörünü, turizmi ve tarımı desteklemesi sayesinde ülkemiz Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorlarını kırmış ve yüksek oranlarda büyüme kaydetmiştir." ifadelerini kullandı.

Program, şed kuşatma töreni ve vatandaşlara ahi pilavı ikram edilmesinin ardından sona erdi.