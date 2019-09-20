20.09.2019 15:38

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mudurnu ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, ahiliğin Anadolu'ya özgü bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Ahilik, Anadolu'da Türk milletinin egemenliğinin ve kültürünün gelişme sürecinde büyük görevler yapmıştır. Medeniyetimizin kadim geleneklerinden olan ahilik birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın sembolüdür. Ahilik teşkilatı sadece bir esnaf teşkilatı değildir. Ahilik büyük bir devlet yapma formülüdür. Tembelliğe, şımarıklığa karşıdır. Ahi eli açık, kapısı açık, sofrası açık ama gözü kapalı, dili bağlı, beli bağlı insandır." şeklinde konuştu.

Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker de ahilik kültürünü yaşatmaya çalışan ender ilçelerden birinin de Mudurnu olduğunu belirterek, bunun en güzel göstergesinin 700 yıllık geleneksel esnaf duası olduğunu kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Mudurnu Müftülüğü tarafından hazırlanan Geleneksel Şed Kuşanma Töreni canlandırıldı.

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından "Bolu'nun Ahisi" seçilen Mudurnu Demirciler Çarşısı esnafından İsmail Atlı, "Bolu'nun Kalfası" seçilen berber Erhan Demir ve "Bolu'nun Çırağı" seçilen berber Musa Güldemir plaketlerini Vali Ümit, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ve Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Selahattin Ayen'den aldı.

Törenin ardından ahilik geleneği olan Mudurnu Orta Çarşı'daki geleneksel esnaf duasına katılan Vali Ümit ve beraberindekiler dua ettikten sonra kendilerine ikram edilen hayır pilavı ve helvasını yedi.

Kutlama programına Vali Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Göynük Kaymakamı Eyyüp Güngör, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA