16.09.2019 17:04

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, Selçuklu'dan günümüze ahilik geleneğinin iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi toplumsal değerlerin yanı sıra Anadolu'daki varlığı bin yıla dayanan meslek etiği ve çalışma disiplini oluşturan çok özel bir kültür olduğunu belirtti.

Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ahilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir.

Milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olduğu gibi geleneğinde mesleki eğitimin yanında sosyal, kültürel ve ahlaki bilgilerle desteklenerek koruyucu değerler meydana getirmiş, ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de bizlere yol göstermiştir. Ülke menfaatlerini koruyarak toplum huzurunun sağlanmasına yardımcı olmuşlardır."

Kaynak: AA