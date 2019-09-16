16.09.2019 16:30

Zonguldak'ta, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdoğan Bektaş, burada yaptığı konuşmada, Ahi demenin kardeşlik demek olduğunu söyledi.

"Biz biliyoruz ki ahilik bir esnaf organizasyonudur." diyen Bektaş, şöyle konuştu:

"Esnaf, üreten, satan, pazarlayan ve koordine eden insandır. Kasabaların, pazarların, şehirlerin altyapısı ve ana unsuru esnaftır. Esnaf organizasyonunun adı ahilik yani kardeşlik organizasyonudur. Bin yılı aşkın bir zamana ulaşan tarihimiz, köklerimiz, geleneklerimiz bize şehirlerin, köylerin, kasabaların, pazarların ana unsuru esnaf kardeş olması gerekiyor diyor. Esnaf birbirinin kardeşi olacak, ticaret ahlakı diye bir şey olacak ve esnafımızın dolayısıyla insanımızın sözü senet olacak. Yürüyen, işleyen, dinamikleri belli, altyapısı, kökü, geçmişi, geleceği belli bir millet olarak geleceğe yürüyeceğiz."

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun da Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince de ahiliğin akla geldiğini belirtti.

Konuşmanın ardından törende "yılın ahisi" seçilen İsmail Arslancan'a şet kuşatıldı.

Kaynak: AA