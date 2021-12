Ahilik Ahenkle Resme Döküldü

Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince düzenlenen, Ulusal Liseler Arası Ahilik Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile başlayan törene Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Oda Başkanları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ahilik Bizim Kültürümüzün Özünde Var

Ahilik 'Cömertlik ve Dürüstlük' konulu Ulusal Liseler Arası Resim Yarışmasına, 46 liseden 252 öğrenci katıldı. Törende konuşan Vali Yazıcı; "Bu yarışma vesilesiyle ülkemizin dört bir köşesinden şehrimize gelen öğrenciler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Antalya'ya hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler Hiçbir zaman dürüstlükten, insanlıktan, cömertlikten ödün vermeyeceğiz. Ben AHENK Projemiz kapsamında pek çok okula gidip öğretmen ve öğrencilerle sohbet ediyorum. Hem gençlerimiz hem öğretmenlerimiz herkesin dürüst olmasını istiyor ve insanlık devam ettiği sürece bu durum böyle olacak. Çünkü insanoğlu birbiriyle ilişki kurma mecburiyetindedir. Dolayısıyla Ahilik bizim kültürümüzün özünde var. Ben Adlıhan Dere'yi, yönetimini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü böyle bir etkinliği düşünüp tasarladığı ve hayat verdikleri için tebrik ediyorum. " dedi.

Ahilik Kendi Kendini Denetleyen Bir Teşkilat

Türklerde, Ahilik kültürünün önemine vurgu yapan Vali Ersin Yazıcı ; "Türkler olarak insana olan sevgimiz, saygımız ahilik ve ticarette vücut buluyor. Ahilik çok güzel bir gelenek olmanın yanında, kendi kendini denetleyen, bir hata olursa da kendi içinde tedbirini alan bir teşkilattır. Bu da Türklerin insana olan sevgisi ve saygısından kaynaklanıyor. Yazılı olmayan iş ahlakı, toplumsal ahlak, işinizle ilgili toplumun sizden beklediği kural ve kaidelerle yetişiyorsunuz. Ustalık kavramı da çok kıymetli, ondan öğrendiğinizi bir sonraki nesle aktarıyoruz. Her meslek gurubunun kendine has yazılı olmayan kuralları var. Anadolu'da bu kültür yaşamaya devam ediyor. Gelenekler ve görenekler milletimizin, devletimizin büyüklüğünün en büyük göstergesidir. Bu yüzden ahilikle ilgili tüm geleneksel yapıların devam etmesi gerekmektedir. " ifadelerini kullandı.

Bu Kültürün Bir Parçası Olmak Bizler İçin Büyük Bir Gurur Kaynağıdır

Her zaman eğitime, kültüre ve sanata geleneksel değerlerin yaşatılmasına önem ve öncelik verdiklerini ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise; "Geçmişimizin mirası olan ahilik geleceğimizin teminatıdır. Bu kültürün bir parçası olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Ahilik geleneğine sahip çıkmamız, atalarımızın değerlerini yaşatmanın yanında, geçmişin tecrübelerinden yararlanıp özümüzü kavramamızı da sağlayacaktır. Eğitim ile esnafı buluşturan, her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olan Sayın Valimiz Ersin Yazıcı öncülüğünde başlatılan AHENK projesi kapsamında gerçekleştirilen bu güzel resim yarışmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. " şeklinde konuştu.

Bilgi Her Daim Yolumuza Işık Olsun

Yarışmaya 46 farklı ilden toplam 252 eser katıldığını açıklayan Başkan Dere; "Bizim için her biri birbirinden değerli eserleri o temiz ve güzel duygularıyla bizlere gönderen tüm evlatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şeyin başı eğitim, bu tarz eğitim ve projeler sayesinde esnafın hizmet kalitesi de artacaktır. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak eğitime çok önem veriyoruz. Gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayacak, eğitimlerine katkıda bulunacak her türlü projede Esnaf Odalar Birliği olarak her zaman elimizden geleni yapacağımızı, desteklerimizi esirgemeyeceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Böyle güzel çalışmaların devamlılığını temenni ediyor, bilginin her daim yolumuza ışık olmasını diliyorum. " dedi.

Ulusal Liseler Arası Ahilik Resim Yarışması'nda birinci olan Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Menekşe Mısra Altaş, ikinci olan Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Rabia Dilay Başar, üçüncü olan Trabzon Of Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şeyma Kemhacıoğlu'na ödüllerini Vali Ersin Yazıcı takdim etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er Özel Öğrenci Ödülünü Balıkesir Ayvalık Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Okan Güven Vural'a AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise Ahilik Özel Ödülünü İzmir Konak Şehit Ömer Halis Demir Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Gül Erel'e takdim etti.

Ödül törenin ardından Vali Yazıcı, Başkan Dere ve beraberindeki heyet ile öğrencilerin yarışmaya katıldıkları resimlerden oluşan sergiyi inceledi. Her bir eserin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirten Vali Yazıcı öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi.

