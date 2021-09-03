"Ahiliği Anlat Sinema Atölyesi"nin kapanış programı ve "Ahiler Vefayı Kuşanmak" kısa filminin galası yapıldı

Esnaf ve Sanatkarlar Derneğince (ESDER) yürütülen ve İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Ahiliği Anlat Sinema Atölyesi Projesi"nin kapanış programı ve "Ahiler Vefayı Kuşanmak" kısa filminin galası yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneğince (ESDER) yürütülen ve İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Ahiliği Anlat Sinema Atölyesi Projesi"nin kapanış programı ve "Ahiler Vefayı Kuşanmak" kısa filminin galası yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ESDER yönetim kurulu üyeleri ve esnaftan oluşan tiyatro ekibi, Ahilik sisteminde kalfalıktan ustalığa geçiş sürecini içeren "Ahilik şed kuşatma merasimi"ni izleyicilerin beğenisine sundu.

Programda konuşan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç, her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını belirterek, Ahiliğin geçmişten gelen çok önemli bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kılıç, Ahiliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, "Gençlerimize, esnafımıza iyi anlatılması gerekiyor. Günümüzde birçok alanda eksiklerimizi görüyoruz. Özellikle fahiş fiyat yüksekliğini görüyoruz. Bunların aslında bizim atalarımız geçmişte Ahilikle beraber bunun kontrolünü yapmış. Büyüklerinden almış olduğu eğitimle birçok sorunu halletmiş oluyor." diye konuştu.

"Ürün üretirken değerlerimizden ödün vermemeliyiz"

Ahiliğin topluma tanıtılması için yapılan videolu filmleri olumlu bulduklarını belirten Kılıç, Avrupa'nın ticaret kültürünü Ahilikten aldığını kaydetti.

Kılıç, Avrupa ülkelerinin Ahilik sistemindeki güzellikleri alarak kendilerine uyarladığına dikkati çekerek, "Biz maalesef bunları tam idrak edememişiz. İşte bunun farkına varmamız gerekiyor. Ürün üretirken değerlerimizden ödün vermemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman bizler ülke olarak çok daha güçlü bir konuma geleceğiz. Bu program dolayısıyla tekrar sizlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

"Ahilik, bütün toplumu kuşatmıştır"

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus da proje ve film sırasında yapılan çalışmaları anlatarak, Ahilik sisteminin önemine dikkati çekti.

Ahiliğin temelini ayet ve hadislerin oluşturduğunu ifade eden Çelikus, "Ahilik, esnaf ve sanatkar arasında kurulmuş ama bütün toplumu kuşatmıştır. Sosyal, ekonomik, siyasi ve aile hayatı yani her şeyi kuşatan bir yapıdır Ahilik. Biz 17 yıldır Ahilik üzerine birçok şey okuduk, dinledik ve öğrendik ancak Ahilik, hakikaten sonsuz ilim dağarcığı olan bir sistematiktir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay