Ahiler Diyarı"Ndan Bosna Hersek'e Kardeşlik Eli

ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle "kardeş şehir" Bosna Hersek'in Olovo kentine cami ve külliye inşa ettiriyor.



"Ahiler diyarı" Kırşehir, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Olovo'ya kardeşlik elini uzattı. Belediye tarafından bu kente "Ahi Evran-ı Veli Kırşehir" adlı cami ile külliye yapılması için çalışmalara başlandı.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Olovo Belediyesi ile 2013'te "kardeş şehir" protokolü imzalamalarının ardından ilişkilerini artırarak sürdürdüklerini söyledi.



Bu kente yaptıkları bir ziyarette, mevcut caminin merkeze çok uzak olması nedeniyle yenisine ihtiyaç duyulduğunun anlatıldığını dile getiren Bahçeci, bunun üzerine harekete geçtiklerini bildirdi.



Olovo'ya yeni cami yapılması konusunun belediye meclisi toplantısında gündeme getirildiğini ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:



"AK Parti, CHP, MHP'li belediye meclisi üyelerinin de desteğiyle, oy birliğiyle karar aldık. Olovo'yu ziyaret ederek caminin temelini de attık. Bin 500 metrekare alana 900 metrekare üzerine cami inşaatı başladı. Sadece cami olmayacak. Sınıf, derslik, nikah salonu, imam evi, şadırvan, kurs açılabilecek mekanlarıyla külliye yer alacak. Tam şehrin merkezinde, çok güzel bir konuma sahip. Kesme taştan güzel bir cami yapılacak."



Bahçeci, Türkiye'nin Bosna Hersek'e ilgisini, oradaki Müslümanların memnuniyetle karşıladığını vurguladı.



Bosna Hersek'teki Müslümanlar ile o coğrafyanın her Türk vatandaşına emanet olduğunu belirten Bahçeci, "Evlad-ı Fatihan'ın emaneti Bosna Hersek'te, Ahi Evran-ı Veli'nin adını taşıyan bir cami yaptırmayı planladık. Ahilik teşkilatı da Osman Devleti zamanında aktif bir şekilde oralarda çalışmış." ifadelerini kullandı.



Caminin inşasını gelecek yılın sonunda tamamlamayı planladıklarını anlatan Bahçeci, "Orada en çok insanların ilgisi dikkatimizi çekti. Şehrin hemen hemen tamamı, gençler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar oradaydı. Çok mutluydular, ağlayanlar oldu. Biz de duygulandık bu güzelliği görünce." diye konuştu.