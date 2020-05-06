"Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi"ne TÜBİTAK desteği

Kırşehir Ahi Evran Üniversitence (KAEÜ) hazırlanan "Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi"nin TÜBİTAK tarafından destekleneceği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitence (KAEÜ) hazırlanan "Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi"nin TÜBİTAK tarafından destekleneceği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, yürütücülüğünü KAEÜ adına Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kurban'ın yaptığı proje için TÜBİTAK'a destek başvurusunda bulunuldu.

TÜBİTAK tarafından kabul edilen "Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi"ne 18 bini aktif, yaklaşık 40 bin kişi katılacak. Şenlikte, 45 atölye lideri, 4 konuşmacı, 23 rehber ve 1 sağlık personelinin görev alacağı 57 farklı etkinlik düzenlenecek.

Projenin uygulanma zamanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mustafa Kurban, proje ile katılımcılara bilimsel düşünce becerileri kazandırmaya çalışacaklarını belirtti.

Kırşehir'de bilim, teknoloji, spor ve sanat etkinlikleriyle ilk defa kapsamlı olarak bilim şenliği yapmayı planladıklarını aktaran Kurban, şunları kaydetti:

"Proje ile başta üniversitemiz bünyesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler olmak üzere farklı yaş ve eğitim düzeyindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere ve aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin, etkinlikler ve atölyeler yoluyla eğlenceli şekilde aktarılmasını amaçlıyoruz. Toplumun her kesiminde bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi için etkinlikler düzenleyeceğiz. Katılımcılar da bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz. Planlanan bilim şenliğinde alanında uzman akademisyenler atölye lideri ve eğitmen olarak yer alacaklar."

Kaynak: AA