KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (AHİLAB) Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nda 11 parametrede analizlerin yapıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nda görevlilerden bilgi aldı.

Karakaya, kentin tarım bölgesinde olduğunu, toprak ve su analiz laboratuvarlarının bu nedenle büyük önem arz ettiğini belirterek, KAEÜ bünyesinde böyle bir laboratuvar kurulmasından memnun olduğunu kaydetti.

Üniversitelerin bölgelerinin kalkınmasında önemli projeler ürettiğini aktaran Karakaya, "AHİLAB Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nda 11 parametrede analiz yapılıyor. Laboratuvar sayesinde bölgedeki çiftçilerin ihtiyaçlarını gidererek onlara destek olmaya devam edeceğiz. Laboratuvarlar üniversiteler için de önemli bir alan." ifadelerini kullandı.

Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı hakkında bilgiler veren AHİLAB Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Çınarlı, bölgede sulama suyu analizindeki eksikliğinin farkına vararak, laboratuvarın kurulmasını sağladıklarını aktardı.

Şehrin ve bölgenin tarımına destek olmak için laboratuvarda sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, karbonat, bikarbonat, klorür, sülfat, pH, elektriksel iletkenlik, bor olmak üzere 11 parametrede analizlerin yapıldığını vurgulayan Çınarlı, geçen yıl 500 civarında olan analiz sayısını bu yıl artıracaklarını kaydetti.