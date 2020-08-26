Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralleri ihalesi Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Sivas'taki Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla ihale yapılacak.

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Sivas'taki Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla ihale yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar teklif veren 8 firma ihaleye katılmaya hak kazanırken ihalenin nihai pazarlık görüşmesi 26 Ağustos Çarşamba saat 14.30'da İdarenin yerleşkesinde yapılacak. Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santrallerinin toplam 4,60 megavat kurulu gücü bulunuyor. Kaynak: AA