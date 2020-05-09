Ahiköy HES ihalesine 20 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek

Ahiköy-1 ve 2 hidroelektrik santrallerinin (HES) özelleştirilmesine yönelik ihaleye son teklif verme süresi, 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Ahiköy-1 ve 2 hidroelektrik santrallerinin (HES) özelleştirilmesine yönelik ihaleye son teklif verme süresi, 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, ihale süre uzatım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık tarafından Ahiköy-1 ve 2 HES'lerinin işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihalenin, son teklif verme süresi 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Kaynak: AA