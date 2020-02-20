AHİKA Şubat ayı toplantısı Niğde'de yapıldı

20.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:48

Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.



Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantı Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri Valilerinin yanı sıra belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sunulması ile başladı. Ardından Yönetim Kuruluna yıllık birim ve Ajans faaliyetleri ve 2019 yılı bütçe uygulama sonuçları sunuldu. Toplantı 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Verimlilik programı ile Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı hususunda Genel Sekreter görüşü ile başarılı bulunan projelerin Yönetim Kurulu onayına sunulması ile devam etti.



Gelecek 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi sunulmasının ardından toplantı diğer konuların görüşülmesiyle sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA