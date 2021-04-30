AHİD'den Ramazan yardımı
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AHİD'den Ramazan yardımı

AHİD'den Ramazan yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla gıda kolisi ve sosyal yardım çekleri dağıttı.

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla gıda kolisi ve sosyal yardım çekleri dağıttı.

AHİD genel merkezi ramazan ayı nedeniyle şubeleriyle birlikte Ankara genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardıma devam ediyor. Yardımlara ramazandan bir hafta önce başlanan AHİD'de Genel Başkan Hilmi Yaman, "Ramazan ayı, birlik ayıdır, beraberlik ayıdır, rahmet ayıdır. Her yıl geleneksel olarak sürdürdüğümüz sosyal yardımlarımız bu Ramazan ayında da devam ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın nedeniyle sofralarımız ayrı ama gönüllerimiz bir. Bu ayda dayanışmanın ve yardımlaşmanın daha da büyük önem taşıdığına şahit oluyoruz" dedi.

Yaman, tüm ülkeyi saran korona virüs salgını nedeniyle, zor durumda olan ailelerin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Öncelikle bu mübarek aylar hatırına salgının bir an önce tüm dünyada yok olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, böyle geçen son Ramazan olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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