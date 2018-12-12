Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim" Projesi Model Oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim Fakültesi'nin hazırladığı "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim" Projesi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) düzenlediği konferansta üniversitelere model olarak anlatıldı.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklaya göre, YÖK Kalite Kurulu ile Sakarya Üniversitesinin ortaklığında İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Uluslararası Yükseköğretimde Kalite" konferansında önemli projelerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Konferansta, AEÜ Eğitim Fakültesi yönetimi tarafından hazırlanarak uygulanmaya başlanan "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim" Projesi sunum eşliğinde katılımcılara anlatıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, "Akreditasyona Giden En Kestirme Yol: Yeterlik Temelli Eğitim" konulu sunumunda kalite süreci ve uygulanan proje ile ilgili bilgi verdi.

Akreditasyonun, yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde kalite, verimlilik ve etkinlik gibi standartlarına uygun olup olmadığını ortaya koyan, kurumlara güven tesis eden bir sistem olduğunu belirten Balay, yetkili bir kuruluş tarafından kabul edilen kalite standartlarına göre denetlenmenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Balay, eğitim fakültelerindeki akreditasyon çalışmaları kapsamında standart alan, tasarım, uygunluk ve kullanım standartları aşamalarının öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, fakülte-okul işbirliği, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim ve kalite güvencesi alanlarındaki uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

"Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim" Projesinin, önemli bir eğitim projesi olduğunu ve sadece eğitim fakültelerinde değil tüm eğitim kurumlarında faaliyet içinde olacağını dile getiren Balay, bu projenin yaygınaştırılmasıyla Türkiye'nin eğitim meselesine önemli katkı sağlancağını kaydetti.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde başlattıkları kalite süreci ile Türkiye yüksek öğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sağladıklarını vurguladı.

Kalite sürecinin ülkedeki tüm üniversitelerde faaliyette olması gerektiğini anlatan ve eğitimde kalitenin önemine vurgu yapan Rektör Karakaya, üniversite olarak amaçlarının yetişmiş insan olduğunu söyleyerek, iyi ve yetişmiş insana ulaşmak için de kaliteyi kurum kültürü haline getirmenin gerektiğini dile getirdi.

Üniversite olarak kalite çalışmalarına tüm birimlerde devam ettiklerini belirten Karakaya, konferansın verimli geçmesi temennisinde bulundu.