Ahi Yarışması'nda dereceye giren eserler belirlendi…
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Ahi Yarışması'nda dereceye giren eserler belirlendi…

Ahi Yarışması'nda dereceye giren eserler belirlendi…
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Basın ve Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler belirlendi.

Haber ve Fotoğraf kategorilerinde yarışan eserler içinden dereceye girmeye layık görülen eserlerin sahiplerine ödülleri, 14 Eylül'de İESOB Konferans Salonu'nda düzenlenecek Ahilik Töreni'nde verilecek.

Kökü çok eskilere dayanan Ahi Felsefesi'ni topluma, özellikle genç nesillere tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

(İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Ahilik İlke ve Öğretileri'ni vatandaşlarımıza benimsetmek amacıyla bu yarışmayı düzenlendik. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından tertiplenen yarışma ile Ahilik konusunda haberlerin yapılmasını özendirmeyi, toplumda Ahilik konusuna olan duyarlılığı geliştirmeyi, Ahilik Felsefesi-Esnaf Sanatkarlar içerikli görsel bir arşiv oluşturmayı hedefledik. Yarışmamıza gelen birbirinden güzel ve büyük emekler verilmiş eserler arzulanan hedeflere ulaştığımızı gösterdi' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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