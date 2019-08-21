"Ahi Sofrası" yöresel yemek yarışmasının 8'incisi düzenlenecek

21.08.2019 16:44

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Ahi Sofrası" yöresel yemek yarışmasında dereceye girenlerin altınla ödüllendirileceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Kırşehirli ev hanımlarının büyük ilgi gösterdiği yöresel yemek yarışmasına son başvuru tarihinin 10 Eylül 2019 olduğunu belirtti.

Kutlamalara ilginin artması, Kırşehir'in mutfak kültürüne sahip çıkılması amacıyla yemek yarışması düzenlendiğini vurgulayan Öztürk, Kırşehirli ev hanımlarının 3 kategoride yaptıkları ürünlere göre ödüllendirileceğini ifade etti.

Öztürk, yarışmanın Kırşehir yöresel et ve sebze yemekleri, hamur işleri ve tatlı ve Ahi sofrası kategorilerinde düzenleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ahi sofrası yemekleri, Ahi pilavı, helvası, çorbası, kebabı, dürümü olabilir. Kategorisinde birinci olanlar 5, ikincilere 3 ve üçüncülere ise 2 çeyrek altınla ödüllendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Kırşehir Kent Konseyine, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ve Kırşehir Yardım Sevenler Derneğine başvurabilirler. Yarışmayla Anadolu'nun ve Kırşehir mutfağının tatları gelecek kuşaklara aktarılabilecek. Yarışmaya son müracaat tarihi 10 Eylül 2019 Salı günüdür. Yarışmamız ise Ahilik Haftası içinde 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Ağalar Konağı'nda yapılacaktır."

Kaynak: AA