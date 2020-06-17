"Ahi şehrin" esnafları maske uygulamasına öncülük edecek Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafın maske uygulamasına öncülük edeceğini söyledi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafın maske uygulamasına öncülük edeceğini söyledi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın iş yerlerinin girişine maske kullanımına dikkati çeken afişler asacağını ve maskesiz çalışmayacağını belirtti.

Esnafın vatandaşı da bilinçlendirmesi, uyarması gerektiğini ifade eden Öztürk, "Esnafımız bu işe öncülük yaparsa, halkın da müşterilerin de severek uygulayacağına inanıyoruz. Çünkü aynı geminin içindeyiz, birisi takıp diğeri takmazsa bütün emekler boşa gidecektir. Şehrin kalabalık olduğu bölgelerde esnaflar öncülüğünde vatandaşımız da maske takacaktır." dedi.

Öztürk, maskenin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayarak, "Bütün esnaflarımızın sağ duyulu olmasını, çevresine, akrabalarına, müşterilerine bu konunun önemini birebir anlatmasını istiyoruz. Esnafımız günlük dükkanını açıyor, halkla birebir ilişkileri olduğu için bunun öncülüğünü en iyi şekilde esnaf yapacaktır. Tüm üyelerimize, 8 bin 450 esnafımıza mesaj attık, bildirimimizi yaptık, uygulamayı başlattık." ifadelerini kullandı.

Konfeksiyoncu Hilal Harman da maske kullanımının bazı bölgelerde zorunlu hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, esnaflar olarak bu kuralı uygulayacaklarını ve dükkanlarına gelen tüm müşterileri de uyaracaklarını ifade etti.

İletişim malzemeleri ve aksesuar satışı yapan Osman Bozkurt ise "Dükkanımıza gelen ve maske takmayan herkesle sıkıntı yaşıyorduk. Zorunlu hale gelmesi iyi oldu, esnaf en azından eşiyle dostuyla kötü olmayacaktır." dedi.

Kaynak: AA