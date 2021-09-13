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Ahi·li·k haftasi nedeni·yle başkan şenli·koğlu'na teşekkür

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Ahi·li·k haftasi nedeni·yle başkan şenli·koğlu'na teşekkür

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve yılın ahisi seçilen demirci ustası Turan Bal, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve yılın ahisi seçilen demirci ustası Turan Bal, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ahilik kültürünün yalnızca esnafı değil, aynı zamanda millete ait bir edep ve terbiyeyi temsil ettiğini, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi ve hoşgörüyü vurguladığını söyleyerek: "Ahiler ticaret kurallarını, mesleki becerileri, edep ve davranış kalıplarını öğrenmiş, ekonomik ve sosyal dayanışma modeli geliştirmişlerdir. Ahilik Haftasının, Ahilik kültür ve değerlerinin tazelenmesine vesile olmasını temenni ediyor, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ise ziyaret heyetini kabulü nedeniyle Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkür ederek, Ahilik ile Anadolu'da iş ve meslek ahlakının oluşturduğu örf, adet ve geleneklerle dinsel bağların güçlendiği, milli birliğin bütünleştiği günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bu hareketi yeniden canlandırarak, yeni nesle ahilik ilkelerini, ahilik kültür ve geleneklerini aktarılması gerektiğini ifade etti.

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Haber: Ahi·li·k haftasi nedeni·yle başkan şenli·koğlu'na teşekkür - Haberler
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