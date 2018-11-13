Ahi Konakları' Gençlik Merkezine Tahsis Edildi

İl Genel Meclisinin gündemine alınan Ahi Konakları, 10 yıllığına Gençlik Merkezleri olarak kullanılmak amacıyla, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne tahsis edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı olan Gençlik Merkezleri; gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürütüyor. Kaman ve Mucur İlçelerinde yer alan İl Özel İdaresince yaptırılan Ahi Konaklarının Gençlik Merkezlerine dönüştürülerek ilçelerde yaşayan gençlerin hizmetine sunulması için Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresine başvurarak konakların Gençlik Merkezlerine tahsisi için talepte bulunmuştu. - KIRŞEHİR