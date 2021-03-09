Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'yi tanıtmak için 13 üniversite iş birliği yapacak
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Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'yi tanıtmak için 13 üniversite iş birliği yapacak

09.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:28
Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'yi tanıtmak için 13 üniversite iş birliği yapacak

Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) 13 üyesi, Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021'in "Ahi Evran", "Yunus Emre" ve "Hacı Bektaş Veli" yılı ilan edilmesi dolayısıyla, iş birliği yaparak tanıtım etkinliklerine katkı sağlayacak.

Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) 13 üyesi, Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021'in "Ahi Evran", "Yunus Emre" ve "Hacı Bektaş Veli" yılı ilan edilmesi dolayısıyla, iş birliği yaparak tanıtım etkinliklerine katkı sağlayacak.

UNİKOP bünyesindeki Kırşehir Ahi Evran, Aksaray, Yozgat Bozok, Kapadokya, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırıkkale, Konya Gıda ve Tarım, KTO Karatay, Necmettin Erbakan, Konya Teknik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Niğde Ömer Halisdemir ile Selçuk üniversiteleri, bu kapsamda çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahi Evran Veli'nin Anadolu'dan dünyaya yaydığı, engin ve evrensel prensipler içeren Ahiliğin tanıtımıyla ilgili her türlü kararı heyecanla karşılayıp katkı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Anadolu bilgeleri Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli ile ilgili UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tanıtım kararlarının UNİKOP'ta ele alındığını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Ahilik Anadolu'nun bir değeridir, başkenti Kırşehir'dir. Bu yılı da fırsat bilerek birçok Ahilik programını tertip edeceğiz. UNİKOP'taki 13 üniversiteyle yaptığımız toplantıda bu konuda bazı kararlar aldık. Ahi Evran Yılı ile ilgili tüm programları üniversitemiz yapacak. Diğer üniversitelerden de destek sözünü alarak tanıtımla ilgili çalışmaları başlattık. Diğer taraftan UNİKOP kapsamında Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre etkinliklerine de üniversitemiz elinden geldiğince katkı vererek, bu Anadolu değerlerinin yeniden yaşaması, anlaşılması ve günümüze taşınması için bütün gayreti ortaya koyacak."

Yabancı öğrencilere de Ahilik dersi

Karakaya, "Ahilik ve meslek ahlakı" derslerini 2015'ten beri üniversitelerinde zorunlu okuttuklarını vurguladı.

Eski Osmanlı ve Selçuklu devletleri coğrafyalarındaki ülkelerden gelen 1850 öğrencilerinin olduğunu belirten Karakaya, "Bir insan yetiştirme normu olan Ahiliğe yabancı öğrencilerimizi de katıyoruz. Bu öğrencilerimizin Ahiliği zorunlu ders olarak almalarından dolayı, kendi ülkelerinde bu değerin yeniden canlanmasına vesile olmaları için çalışıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Karakaya, farklı yıllarda 4 uluslararası Ahilik sempozyumu düzenleyerek, 7 cilt kitapla 1300'den 1923'e kadar Ahilik değerlerini kayıt altına aldıklarını da ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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