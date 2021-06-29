Ahi Evran Yılı'na en güzel armağan Kayseri OSB'den
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Ahi Evran Yılı'na en güzel armağan Kayseri OSB'den

Ahi Evran Yılı'na en güzel armağan Kayseri OSB'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ahi Evran'ın Kayseri'nin manevi mimarlarından olduğunu ve onun öğretileriyle ticaret ve üretimin şekillendiğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ahi Evran'ın Kayseri'nin manevi mimarlarından olduğunu ve onun öğretileriyle ticaret ve üretimin şekillendiğini belirtti. Böylesine önemli bir isme yakışır bir konferans salonunu OSB ve dolayısıyla Kayseri'ye kazandırdıklarını dile getiren Tahir Nursaçan, 580 kişi kapasiteli Ahi Evran Konferans Salonu'nun her köşesinin ahilik öğretisiyle bezeli olduğunu kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesinin önemini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edildiğini açıkladığında da ifade ettiği gibi ahilik geleneği Anadolu'da birlik, beraberlik ve kardeşliğin mayasını oluşturmuştur. Ahilik öğretileri ticaretin ve üretimin şekillenmesini sağlamıştır. Kalite, ahlak, standart gibi öğretiler çağımız üretim ve ticaretinin de temelidir. Şehrimizde yaşayan, Ahiliği bu topraklarda yeşerten Ahi Evran, bizim için model bir şahsiyettir. Böylesine önemli bir isme önemli bir eserin yakışacağı fikrinden hareketle Organize Sanayi Bölgemizin yeni hizmet binasının yanına 580 kişilik konferans salonu yaptık. Şehrimizin en modern salonlarından olan Ahi Evran Konferans Salonumuz 2021 Ahi Evran Yılı'na en güzel armağanlardan birisi olmuştur" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun Kayseri'ye kazandırdığı Ahi Evran Konferans Salonu 1000 metrekare kullanım alanına sahip. Ses, ışık sistemi, oturma düzeni ve diğer donanımlarıyla son derece modern bir şekilde inşa edilen salonun girişindeki iki kapıdan birisinin üzerinde Ahilik Nasihati diğerinin üzerinde ise Ahilik Duası yer alıyor. Konferans salonunun fuayesinde ise 'Pir Ahi Evran-ı Veli', 'Dünyada İlk Kez Organize Sanayinin Kuruluşu', 'Kümelenme Modeli Teorisi', 'Ahi Evran ve Yabanlu Pazarı' ile 'Ahilik Fütüvvetnamesi' başlıklarında bilgi ve görselleri kapsayan tablolar bulunuyor. - KAYSERİ

Ahi Evran Yılı'na en güzel armağan Kayseri OSB'den
Ahi Evran Yılı'na en güzel armağan Kayseri OSB'den
Ahi Evran Yılı'na en güzel armağan Kayseri OSB'den
Ahi Evran Yılı'na en güzel armağan Kayseri OSB'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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