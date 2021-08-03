"Ahi Evran Yılı" dolayısıyla düzenlenen Klasik Türk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı
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"Ahi Evran Yılı" dolayısıyla düzenlenen Klasik Türk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı

'Ahi Evran Yılı' dolayısıyla düzenlenen Klasik Türk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Kültür Sanat

"Ahi Evran Yılı" dolayısıyla Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yılında düzenlenen Klasik Türk Müziği Beste Yarışması tamamlandı.

"Ahi Evran Yılı" dolayısıyla Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yılında düzenlenen Klasik Türk Müziği Beste Yarışması tamamlandı.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kentte oluşturulan komisyonun aldığı karar doğrultusunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenen beste yarışmasına 49 eserin katıldığı belirtildi.

Eserlerin oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Hanefi Özbek'e ait "Ahi Evran Primizdir" adlı bestenin birinci, Nazire Savran'ın "Ahi Evran-ı Veli" bestesinin ikinci, Murat Coşkun'un bestelediği "Hak Yolunda Kelam Olan" eserin üçüncü olduğu kaydedildi.

Birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verileceği vurgulanan açıklamada, dereceye girenlere ödüllerin eylül ayının ikinci haftasında Kırşehir'de yapılacak Ahilik Haftası kutlamalarındaki konserde takdim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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