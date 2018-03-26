Ahi Evran Üniversitesi'nin Ünilig Başarısı
Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) voleybol takımının, Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Türkiye voleybol finallerinde oynamaya hak kazandığı bildirildi.
Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) voleybol takımının, Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Türkiye voleybol finallerinde oynamaya hak kazandığı bildirildi.
AEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Voleybol Grup Müsabakalarının Çorum'da gerçekleştirildiği belirtildi.
Grup maçlarında AEÜ voleybol takımının Çankırı Karatekin Üniversitesini 3-0, Hitit Üniversitesini 3-2 skorla yenerek grubu lider olarak tamamladığı ifade edilen açıklamada, bu sonuçlarla ÜNİLİG Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı kaydedildi.
Açıklamada, final müsabakalarında gruplarını lider tamamlayan 6 takım ve grubun en iyi ikinci takımlarının yer alacağı 8'li final grubu maçlarının oynanacağı dile getirildi.