Ahi Evran Üniversitesi Gsk: 30 - Adıyaman Belediye Sk: 34

Hentbol Süper Liginde bu hafta deplasmanda Ahi Evran Üniversitesiyle karşılaşan Adıyaman Belediyespor, rakibini 34-30 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesiyle deplasmanda karşılaşan Adıyaman Belediyespor, rakibini 34-30 mağlup etti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Belediyesporlu oyuncular, maç sonunda alınan galibiyeti kutladılar.

Bu sonuçla Adıyaman Belediyespor puanını 7'ye çıkararak 7. sıradaki yerini korurken, rakibi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ise 4 puanla 11. sıradaki yerini korudu. - ADIYAMAN